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Владимир Мединский: Псковская область богата любителями истории, люди – золото

Помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский встретился с активом реготделения РВИО Псковской области, он этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Звучит официозно. А на самом деле актив – это преподаватели истории, реконструкторы, авторы научных исследований, сотрудники музеев. Всех нас объединяет одна идея – любовь к родной истории. Регион в этом смысле – богатейший, люди – золото. Единомышленники», – отметил Владимир Мединский.

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Он добавил, что в Псковской области два ведущих исторических музея – Псковский музей-заповедник и музей-заповедник «Изборск.

«Оба не так давно заслуженно получили федеральный статус. Дело у нас общее», – заключил Владимир Мединский.

Напомним, Владимир Мединский посетил Псковскую область 18 апреля, в День воинской славы России.