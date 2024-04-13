Общество

СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО «День воинской славы России: Ледовое побоище»

На круглом столе прозвучали доклады сотрудников Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, представителя Псковской епархии. Подробнее - в новом видео ПЛН-ТВ.

Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)» состоялся в Поганкиных палатах в Пскове 18 апреля, в День воинской славы России. Организаторами выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества совместно с Псковским музеем-заповедником.

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