СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО «День воинской славы России: Ледовое побоище»

Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище (1242 год)» состоялся в Поганкиных палатах в Пскове 18 апреля, в День воинской славы России. Организаторами выступили региональное отделение Российского военно-исторического общества совместно с Псковским музеем-заповедником.
С активом реготделения встретился помощник президента Российской Федерации, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
На круглом столе прозвучали доклады сотрудников Псковского музея-заповедника, Археологического центра Псковской области, представителя Псковской епархии. Подробнее - в новом видео ПЛН-ТВ.