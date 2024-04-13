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Общество

Ледовое побоище: историческая победа, без мифов и стереотипов

19.04.2024 17:42|ПсковКомментариев: 0

Князь Александр Невский и битва на Чудском озере стали темой обсуждения на очередном круглом столе псковского отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника. Мероприятие прошло в День воинской славы России, 18 апреля.

О чем спорили участники круглого стола и какие неожиданные факты открывали, какое мнение о псковских историках высказал помощник президента, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - обо всём в новом материале «МК в Пскове» >>>.

Теги: #рвио
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: 18 апреля. Визит Мединского в Псков Ледовое побоище: историческая победа, без мифов и стереотипов СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО «День воинской славы России: Ледовое побоище» Владимир Мединский: Псковская область богата любителями истории, люди – золото СОБЫТИЕ: Торжественные церемонии в День воинской славы России в Самолве и на горе Соколихе Дмитрий Белюков: РВИО в Великих Луках возьмет в работу рекомендации Владимира Мединского  Невского причислили к лику святых за защиту православной веры — иерей Максим Васильев Итоги работы регионального отделения РВИО подвел Александр Борисов Имя партизанки Анастасии Дроздовой планируют увековечить в Великих Луках Владимир Мединский: Псковскому отделению РВИО повезло с руководителем и активом О вооружении воинов в 1242 году рассказал псковский историк Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ Тонули ли ливонские рыцари в Чудском озере, рассказали на круглом столе в Пскове Круглый стол «День воинской славы России: Ледовое побоище» проводят в Пскове Цветы возложили к памятнику Невскому под Псковом в День воинской славы России Александр Борисов: Военная история Псковской земли - это обширное поле деятельности для РВИО Владимир Мединский: Александр Невский получит справедливое место в новых учебниках Концепцию развития мемориального парка в Самолве представят Владимиру Мединскому Александр Невский много сражался с давлением Запада — Владимир Мединский Владимир Мединский возложил цветы к мемориальному комплексу в Самолве Владимир Мединский прибыл в Псковскую область
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