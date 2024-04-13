Общество

Ледовое побоище: историческая победа, без мифов и стереотипов

Князь Александр Невский и битва на Чудском озере стали темой обсуждения на очередном круглом столе псковского отделения Российского военно-исторического общества и Псковского музея-заповедника. Мероприятие прошло в День воинской славы России, 18 апреля.

О чем спорили участники круглого стола и какие неожиданные факты открывали, какое мнение о псковских историках высказал помощник президента, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - обо всём в новом материале «МК в Пскове» >>>.