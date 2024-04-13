Общество

Владимир Мединский посетил памятник Невскому в Самолве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский возложил цветы к мемориальному комплексу «Князь Александр Невский с дружиной» в поселке Самолва Гдовского района.

Владимир Мединский прибыл в Псковскую область 18 апреля, в День воинской славы России - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. В рамках поездки он также ознакомился с концепцией дальнейшего благоустройства мемориального парка в Самолве.

Подробнее о визите Владимира Мединского в Самолву - в фоторепортаже Александра Елисеева.