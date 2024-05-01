Общество

Более 30 млн рублей направлено на строительство новых коттеджей на пустошкинской турбазе «Алоль»

10 новых двухэтажных коттеджей построят на туристической базе «Алоль» в Пустошкинском районе. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Сейчас сосредоточены на реализации федерального гранта на нашей туристической базе "Алоль" в Пустошкинском районе. Сумма – больше 30 миллионов рублей. 15 миллионов – федеральные деньги, более 15 миллионов – софинансирование собственника, областного совета профсоюзов. В июле уже возведут 10 двухэтажных модульных коттеджей – комфортабельных и мебелированных», – поделился он.

Игорь Иванов подчеркнул, что в настоящее время профсоюзное имущество не распродается, при этом ряд объектов доходов не приносит.