Общество

Девятый том проекта «Солдаты Победы» будет издан в этом году

Девятый том проекта «Солдаты Победы» о бойцах, вернувшихся с фронта Великой Отечественной войны, подписан в печать. Об этом сообщил главный редактор, руководитель рабочей группы Псковской областной редколлегии книги «Солдаты Победы», член союза краеведов России Николай Никитенко в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Девятый том подписан в печать, решается вопрос о его финансировании на конкурсной основе. Это будет девятый Псковский городской том. Сейчас мы практически работаем над 10 томом - это том Опочецкого района», - поделился он.

Десятый том должен выйти в следующем году. Тираж издания составляет около тысячи экземпляров. Почти половина тиража поступает в библиотеки, подведомственные комитету по культуре Псковской области.

Многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, и восстанавливавших послевоенное хозяйство. Работа над серией книг ведется в Псковской области с 2013 года.