Общество

Проекту «Солдаты Победы» в Псковской области исполнилось 10 лет

Проекту «Солдаты Победы» в Псковской области исполнилось 10 лет. Торжественное мероприятие по этому случаю проходит в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове сегодня, 5 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

«"Солдаты Победы" - это важнейший проект с точки зрения сохранения памяти о Великой Отечественной войне, о наших предках, родителях, о тех, кто защищал нашу землю», - отметила, открывая мероприятие, первый вице-губернатор Вера Емельянова.

Она напомнила, что первые тома издавались совместно с участниками Великой Отечественной войны, которые еще были живы и поделились своими воспоминаниями и историями, которые теперь отражены в книгах.

Вера Емельянова поблагодарила всех, кто все эти годы работал над изданием многотомника «Солдаты Победы», и отдельно отметила вклад главного редактора многотомника Николая Никитенко.

Благодарность команде от имени Псковского областного Собрания депутатов выразил депутат Виктор Антонов.

«Мы делаем великое дело. Эту книгу со слезами прижимают к сердцу потомки, внуки, сестры, близкие друзья, знакомые. Да, сегодня есть цифра, можно все найти в Интернете, но вот эту книгу можно достать с полки, прочитать о своих родственниках. И за это вам спасибо», - сказал Виктор Антонов.

Команде, которая работает над изданием книг, вручили награды и благодарственные письма правительства Псковской области и областного Собрания.

В продолжение торжественного мероприятия состоится круглый стол, посвященный итогам десятилетней работы над изданием.

Напомним, многотомник «Солдаты Победы» является продолжением историко-документальной хроники «Книга Памяти». В нем отражены имена уроженцев Псковской области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, и восстанавливавших послевоенное хозяйство.

Работа над серией книг ведется в Псковской области с 2013 года. За это время выпущено 8 томов. В первых двух увековечены имена участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области по состоянию на 1 января 2013 года. Третий том посвящен фронтовикам Великих Лук, четвертый — ветеранам Невельского района, пятый — участникам войны из Новосокольнического района, шестой — ветеранам Дновского района, седьмой — фронтовикам Себежского района. Восьмой том посвящен жителям Островского района — участникам Великой Отечественной войны. Очередной девятый будет посвящен участникам Великой Отечественной войны — жителям города Пскова.