Почти 700 млн рублей направили на реконструкцию четырех объектов здравоохранения в Псковской области в 2023 году

В части здравоохранения продолжается реконструкция четырех объектов на приграничных территориях. На эти цели в 2023 году направлено 670 млн рублей. Срок сдачи по ним – 2026 год. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кроме ого, в прошлом году проведено оснащение и дооснащение медорганизаций. Приобретено 5 тыс. единиц оборудования на сумму 360 млн рублей, продолжил губернатор.
Государственные медицинские организации в рамках модернизации первичного звена здравоохранения оснащены 41 автомобилем на сумму 42 млн рублей, добавил Михаил Ведерников.