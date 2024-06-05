Общество

Почти 700 млн рублей направили на реконструкцию четырех объектов здравоохранения в Псковской области в 2023 году

В части здравоохранения продолжается реконструкция четырех объектов на приграничных территориях. На эти цели в 2023 году направлено 670 млн рублей. Срок сдачи по ним – 2026 год. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии регионального парламента 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме ого, в прошлом году проведено оснащение и дооснащение медорганизаций. Приобретено 5 тыс. единиц оборудования на сумму 360 млн рублей, продолжил губернатор.

«Приобретено, установлено и введено в эксплуатацию 34 быстровозводимых модульных конструкций на сумму 148 млн рублей. Завершено строительство ещё 43 ФАПов. Во все закуплено медоборудование и трудоустроены работники. В ФАПах, амбулаториях, офисах врачей общей практики, находящихся в населённых пунктах без аптеки, по обращению депутатов областного Собрания, реализован механизм продажи лекарственных препаратов. На конец 2023 года создано 275 таких точек», - отметил он.

Государственные медицинские организации в рамках модернизации первичного звена здравоохранения оснащены 41 автомобилем на сумму 42 млн рублей, добавил Михаил Ведерников.