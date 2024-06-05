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Общество

Михаил Ведерников: Информация о бомбоубежищах носит закрытый характер 

05.06.2024 11:58|ПсковКомментариев: 0

Информация о бомбоубежищах в Псковской области носит закрытый характер. При угрозе органы власти и МЧС сопроводят людей в безопасные места. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчете о деятельности правительства региона за 2023 год на сессии областного Собрания 5 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Вопрос о наличии и состоянии бомбоубежищ задал дилер фракции «Яблоко» Артур Гайдук. Он отметил, что к нему с такими вопросами обращаются избиратели. 

Губернатор в ответ заявил, что партии, в которой «сидят иноагенты», информацию о наличии бомбоубежищ «никогда не дадут».

«Эта информация носит закрытый характер. В регионе протестирована система оповещения, все отработано. Если будет необходимость, органы власти и МЧС организуют направление людей в места укрытия рядом с местом проживания или работы», - заверил глава региона.

Источник: Псковская Лента Новостей
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