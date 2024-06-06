Общество

День социального работника отмечают в России

День социального работника отмечают в России сегодня, 8 июня. Дата для празднования выбрана в связи с тем, что 8 июня 1701 года Петром I был издан указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты — «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

По указу Петра I «для десяти человек больных в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». По сути, такие люди и стали предшественниками современных социальных работников, а сам документ положил начало формированию государственной системы социальной защиты в стране.

С 1991 года реализацией всех правительственных мер в области социальной защиты населения занималось министерство социальной защиты РФ, которое в 1996 году вошло в состав министерства труда и социального развития. Указом президента РФ от 9 марта 2004 года было образовано министерство здравоохранения и социального развития РФ, которое в мае 2012 года разделилось на министерство здравоохранения РФ и министерство труда и социальной защиты РФ.

Основным же направлением деятельности в области социальной политики всегда оставалось социальное обслуживание населения, где в последние годы приоритетную роль играет развитие специализированных территориальных социальных служб и различных видов обслуживания инвалидов, пенсионеров, малоимущих. Ведь социальная работа — это совокупность видов деятельности (профессиональной и непрофессиональной, служебной и добровольной) по удовлетворению социальных потребностей человека или группы людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, пишет calend.ru.

На сегодняшний день профессия социального работника очень востребована, практически в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных работников, услугами которых пользуются около 26 миллионов человек, в том числе 15 миллионов пожилых людей и инвалидов.

Специалистов данной профессии готовят 120 высших учебных заведений РФ, в том числе профильный вуз — Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медицинские вузы. В списке почетных званий России есть и звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». В Псковской области установлено звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области».

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В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды.

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День социального работника — это праздник людей, которые первыми принимают на себя волны людских проблем и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы. Они могут быть заняты как в государственных, так и в общественных организациях.