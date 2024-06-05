Общество

Михаил Ведерников отметил лучших социальных работников Псковской области

С лучшими работниками сферы соцзащиты встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня социального работника. В торжественной обстановке глава региона вручил им региональные награды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил соцработников за непростой труд, профессионализм, помощь и поддержку жителям региона.

«Больше половины жителей Псковской области пользуются теми или иными социальными льготами. Нагрузка на четыре тысячи специалистов соцзащиты региона достаточно серьезная. Абсолютно очевидно, что мало ответственно выполнять свои служебные обязанности, нужно чтобы это было призвание. Необходимо быть чуткими и неравнодушными, всегда искать решения, чтобы помочь людям», — сказал губернатор, пожелав дальнейших успехов.

Выступая с ответным словом, директор Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца Вячеслав Сукманов выразил признательность за решение актуальных вопросов социальной сферы.

«Эти награды мотивируют нас для дальнейшей работы. Это важно, ценно и почетно», — сказал он.

На торжественном мероприятии за достижения и личные заслуги в организации своевременного и качественного оказания гражданам социальной помощи губернатор вручил нагрудные знаки и удостоверения к званию «Заслуженный работник социальной защиты населения Псковской области». За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения региона ряд специалистов получили Почетные грамоты губернатора области.

СПИСОК НАГРАЖДЕННЫХ