Общество

«Окончание приключений»: найденный археологами в Выбутах кот уезжает в новый дом

Кот, которого выбросили на парковку в погосте Выбуты Псковского района, три недели «участвовал» в волонтерской археологической экспедиции «Выбуты-2024», а теперь уезжает к своей новой хозяйке. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Фото: Telegram-канал «Псковская археология»

«И вот окончание приключений кота, оставленного несколько недель назад у Ильинской церкви в Выбутах. Три недели он жил активной жизнью полевого археологического лагеря: охранял палатки, инспектировал находки, завтракал, обедал, ужинал, множество раз законно и незаконно перекусывал, слушал вечерние разговоры у костра, песни под гитару и лекции, встречал туманные рассветы и закаты», - рассказали археологи.

На этих выходных заканчивается первый этап раскопок на селище в Выбутах, а кот уезжает к своей новой хозяйке.

Напомним, волонтерская археологическая экспедиция «Выбуты 2024» началась 19 мая.