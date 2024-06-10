Частокол X века нашли археологи при раскопках в Выбутах

Артефакты X века обнаружили археологи при раскопках в погосте Выбуты Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.
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«Были сделаны находки в хозяйственных ямах, был обнаружен частокол, и мы делаем вывод, что это X век», - сказала Марина Кулакова.
Первый этап археологических раскопок в Выбутах закончили на минувших выходных. Полностью изучен участок площадью 50 квадратных метров, еще несколько участков ждут продолжения работ. В работе экспедиции приняли участие более 35 волонтёров из разных городов России.
По преданию, село Выбуты — родина святой княгини Ольги, жены князя Игоря, первой христианки на Руси. С ее именем связано основание города Пскова. Погост находится в 15 км от Пскова вверх по реке Великой. На левом берегу здесь стоит церковь святого Илии Пророка, который историки датируют XV веком. На лужайке перед храмом в 1993 году установлен памятный знак, гранитный камень с табличкой, указывающей, что Выбуты — родина княгини Ольги.