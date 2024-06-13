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Библиотеку в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове откроют в конце августа

Торжественное открытие библиотеки имени И.И. Василёва приурочат к 80-летию со дня образования Псковской области, которое будет отмечаться в конце августа.

Об этом в четверг, 13 июня, сообщил губернатор Михаил Ведерников по итогам рабочих встреч, проведенных вместе с заместителем главы региона Ольгой Тимофеевой.

Руководители области и города обсудили реализацию проектов в сфере туризма, спорта, культуры и молодёжной политики.

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«Продолжаем расширять номерной фонд за счёт создания модульных отелей. В этом году будет создано 186 новых номеров благодаря субсидии в 249 млн рублей, полученной по президентскому нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Объекты уже находятся в высокой степени готовности», - отметил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Также обсудились перспективы строительства фиджитал-центра в Пскове. Сейчас подрядчик готовит площадку под строительство – губернатор поручил держать на контроле качество и сроки выполнения работ.

«Продолжаются ремонтные работы в Доме молодёжи. В этом году мы реализуем II этап проекта – реконструкцию 3 и 4 этажей здания», - заключил глава региона.

Фото: Псковская Лента Новостей, Telegram-канал Михаила Ведерникова