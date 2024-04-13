Кусты выкорчевали рядом со зданием бывшего псковского кинотеатра «Октябрь»

Кусты выкорчевали рядом со зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове, в котором разместится историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, реконструкцию здания бывшего кинотеатра собираются завершить ко Дню города – в июле 2024 года.
В рамках реконструкции планируется провести благоустройство территории.
Деньги на завершение реконструкции региону выделил федеральный центр. В конце 2023 года из резервного фонда президента РФ на основании распоряжения президента были выделены средства на обеспечение работ по завершению реконструкции и техническому переоснащению объекта в сумме 208,34 млн рублей.