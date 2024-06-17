Общество

Начинается видеотрансляция программы «Кузница» о летних угрозах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Кузница», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в которой мы обсуждаем острые общественно-хозяйственные темы, которые касаются практически каждого из нас. В этих темах нужно разбираться, о них нужно спорить, на них нужно смотреть под разными углами зрения.

Тема сегодняшнего выпуска программы – летние угрозы. Если зимой мы обращаем внимание на ОРВИ и грипп, гололед и сосульки, то лето – это кишечные инфекции, клещи, качество воды в водоёмах, где купаются люди, борщевик. В этом сезоне добавился мусорный коллапс: пик остроты с ТКО удалось снять, однако до стабилизации ситуации еще далеко.

Итак, что касается кишечных инфекций: недавно в СМИ прозвучала информация, что в Псковской области серьезно возросло количество случаев заболевания кишечными инфекциями: Подтвердят ли эту грозную статистику в инфекционной больнице? Что случилось: мы поголовно забываем мыть руки? Весь город купается в новом фонтане, и в целом – фонтан опасен в плане кишечных инфекций?

Ежегодно мы говорим про угрозу клещей: какова статистика этого сезона? Насколько опасны эти насекомые в плане риска заразиться опасными заболеваниями? Куда сдавать клеща и как лечиться?

Где можно купаться без риска подцепить инфекцию? Сколько пляжей области в этом смысле безопасны?

Борщевик: как не стать жертвой этого растения и не получить болезненных ожогов?

Эти темы ведущая Любовь Кузнецова обсудит с руководителем регионального управления Роспотребнадзора, главным санитарным врачом области Еленой Припутенко.

Телефон прямого эфира: 56-72-73.

Трансляция завершена.