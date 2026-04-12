Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил православных псковичей с праздником Светлого Христова Воскресения, текст поздравления есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

«Дорогие друзья! Уважаемые земляки, жители Псковской области! От всего сердца поздравляю вас со светлым и радостным праздником – Воскресением Христовым!» - сказал Игорь Иванов.

Пасха приходит к нам с весенним теплом, с яркими солнечными лучами и надеждой, которая пробуждается в каждой душе, добавил председатель.

«Этот великий день напоминает нам о самом главном: о том, что свет всегда побеждает тьму, жизнь – сильнее любых невзгод, а вера и любовь способны творить настоящие чудеса. Эти вечные ценности – милосердие, сострадание, помощь ближнему – особенно близки и понятны нам, людям труда. Ведь именно на них, на чувстве локтя и взаимной поддержке, строятся и настоящая дружба, и наша профсоюзная солидарность. В этот светлый день я хочу пожелать, чтобы в каждом доме, в каждой семье царили мир, покой и согласие. Пусть ваши сердца будут согреты теплом общения с родными и близкими, а праздничный перезвон колоколов наполнит душу радостью и спокойствием. Желаю вам крепкого здоровья, душевных сил, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Пусть этот праздник вдохновит всех нас на добрые дела и свершения во благо нашей родной псковской земли. Христос Воскресе!» - поздравил Игорь Иванов.