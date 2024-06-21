Общество

Мемориал героям Великой Отечественной войны появился в деревне Остров Плюсского района

Жители деревни Остров Плюсского района решили увековечить имена своих односельчан, переживших тяготы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Тelegram-канале.

Фото: Тelegram-канал Михаила Ведерникова

«Очередная хорошая и важная история о реализации конкурса проектов ТОС. Жители деревни Остров Плюсского района решили увековечить имена своих односельчан, переживших тяготы Великой Отечественной войны. Тех, кто воевал на фронтах, тех, кто пережил угон в фашистское рабство», - рассказал губернатор.

Авторы идеи создали ТОС, разработали проект и заявились на конкурс. В первый год не победили, но не сдались, скорректировали заявку и снова подали документы. Со второй попытки они взяли грант.

На выделенное финансирование благоустроили территорию и установили мемориальные плиты. На них – имена 39 участников войны и 16 мирных жителей. Мемориал открыли 22 июня, в День памяти и скорби.

«Благодарю за такое трепетное отношение к истории, к своим землякам», - заключил губернатор.