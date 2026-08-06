74% псковичей, желая уволиться, заранее сообщают об этом решении работодателю — опрос

74% псковичей при увольнении по собственному желанию заранее информируют руководство о своем решении. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения, имеющие опыт увольнения по собственному желанию, и менеджеры по персоналу. Опрос проводили 18-31 июля.

74% псковичей, желая уволиться, заранее сообщают работодателю о своем решении. 26% извещают начальство непосредственно в момент подачи заявления. О намерении покинуть компанию заранее сообщают 77% женщин и 71% мужчин.

Наиболее дисциплинированы в этом вопросе молодые сотрудники до 35 лет — 79% из них предупреждают руководство заблаговременно, а среди респондентов старше 45 лет — 70%.

Среди обладателей среднего профессионального образования заранее уведомляют о планах 78%, а среди горожан с высшим — 70%.

Менеджеры по персоналу в целом разделяют такой подход: 79% HR-специалистов полагают, что сотрудник должен сообщить о желании уйти как можно раньше (судя по комментариям, лучше всего — за месяц). И только 21% считают, что в соответствии с ТК РФ можно объявить об увольнении непосредственно в момент подачи заявления.

По уверениям каждого третьего горожанина (34% опрошенных), от последнего увольнения по собственному желанию его можно было удержать. Причем готовность остаться чаще демонстрируют мужчины, чем женщины.

27% респондентов до 35 лет уверены, что могли бы остаться в компании, если бы им предложили другие условия, среди респондентов старше 45 лет таких 37%.

От возможного увольнения чаще всего можно удержать сотрудников, зарабатывающих от 100 до 150 тысяч рублей (43%).

На каких условиях увольняющиеся готовы остаться? В первую очередь, это повышение заработной платы — такой способ удержания назвали 62% респондентов. На втором месте — изменение отношения со стороны руководства и разрешение конфликтов внутри коллектива (15%). На третьем месте — снижение нагрузки и улучшение условий труда (по 13%). Карьерный рост упомянули 11%, соблюдение ранее данных обещаний — 4%.