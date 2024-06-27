Общество

Псковский омбудсмен встретился с делегацией международной неправительственной организацией «Спасём детей»

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и атташе представительства МИД России в городе Пскове Марк Плотников встретились с делегацией международной неправительственной организацией «Спасём детей» (Норвегия), которая прибыла в Псковскую область с краткосрочным официальным визитом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фотографии предоставлены Дмитрием Шаховым

В составе норвежской делегации в Псков приехали: руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасем детей» (Норвегия) Обен Кобан, глава российского представительства объединения «Спасем детей» Антон Пшеничный и эксперт российского представительства объединения «Спасем детей» Игорь Георги.

Как рассказал в ходе встречи руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасем детей» Обен Кобан, цель их визита в Псковскую область — обсудить начало сотрудничества с региональным отделением Российского Красного Креста в сфере обеспечения дополнительных гарантий прав граждан, в частности, семей с детьми. Дополнительно, как подчеркнул представитель международной неправительственной организации, «мы бы хотели изучить потребности органов власти для поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и возможности долгосрочного сотрудничества с региональными властями по специализированной социальной поддержке семей с детьми, проживающими в Псковской области».

Как отметил в ходе беседы глава российского представительства объединения «Спасем детей» Антон Пшеничный, у организации, которая зарегистрирована в Минюсте РФ и работает в России почти 20 лет, есть много интересных совместных проектов, реализуемых в регионах Северо-Запада России.

«Поскольку мы эффективно сотрудничаем с псковским омбудсменом Дмитрием Шаховым уже с 2012 года, то хотим расширить сферы нашего взаимодействия с региональными властями, направленные на оказание бесплатных дополнительных социальных услуг семьям с детьми Псковской области. Мы хотели бы предложить наши возможности и ресурсы и жителям Псковской области, находящимся в сложной жизненной ситуации, и совместно с социальными учреждениями региона начать в ближайшее время реализовывать совместные программы», — подчеркнул Антон Пшеничный.

В ходе беседы уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов поблагодарил членов делегации «Спасём детей» за начало сотрудничества с псковским отделением Российского Красного Креста и за желание реализовывать совместно с региональными властями ряд социальных проектов, направленных на поддержку семей с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. «Тем более это символично, поскольку 2024 год объявлен в России годом Семьи, а у нас есть положительный опыт реализации в регионе ряда просветительских и гуманитарных проектов», — отметил Дмитрий Шахов.

Руководитель программы экстренного реагирования объединения «Спасем детей» Обен Кобан рассказал, что в такое непростое время, когда в мире резко деформировалась практика понимания и реализации, защиты фундаментальных прав и свобод человека и гражданина, происходит распространение не совсем достоверной и объективной информации до граждан, наше сотрудничество во благо семей с детьми должно не зависеть от такой конъюнктуры, а должно развиваться. «Тем более, встречаясь на различных благотворительных форумах за пределами России, мы рассказывали о том положительном опыте работы региональных властей с беженцами и вынужденными переселенцами, который мы увидели своими глазами в Псковской области. Это подтверждали и сами вынужденные переселенцы в наших беседах. Увиденные условия и забота псковских властей об особо нуждающихся в помощи и поддержке категориях людей, особенно семей с детьми, по реализации международных норм гуманитарного права в этой сфере, значительно превосходят условия, предоставляемые как многими странами Европы, так и специализированными организациями ООН», — сказал господин Кобан.

В завершении встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов обеспечения прав и свобод лиц, вынужденно покинувших свои места жительства, соблюдения фундаментальных прав человека и гражданина в сфере свободы передвижения, неприкосновенности права собственности и других в условиях международных конфликтов, а также возможности расширения регионального сотрудничества в сфере просветительской и благотворительной деятельности.