Общество

Роспотребнадзор предложил снизить количество соли в рационе школьников

Роспотребнадзор предлагает сократить объем добавленной соли в рационе школьников – снизить нормы ее потребления до 3 граммов для детей до 11 лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Начиная с 2008 года, Роспотребнадзор системно реализует принципы здорового питания, в том числе по снижению соли, добавляемой при приготовлении пищи. В действующих санитарных правилах (СанПиН2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения") для возрастной группы до 3 лет установлена норма 3 грамма соли. Для возрастной группы до 7 лет проект изменений в санитарные правила, предусматривает снижение с 5 граммов до 3 граммов соли», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, для детей с 7 до 11 лет также будет проведена корректировка потребления соли с 5 граммов до 3, пишет РИА Новости.

Помимо этого, при организации питания детей теперь в проекте прямо предусмотрена необходимость организации контроля температуры блюд на линии раздачи, отметили в ведомстве.