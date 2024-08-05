Общество

Арбитражный управляющий «Евро-Керамики» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности Владимира Панченко и Николая Рассадина

Арбитражный управляющий «Евро-Керамики» потребовала привлечь к субсидиарной ответственности депутата Псковского областного Собрания депутатов Владимира Панченко, бизнесмена Николая Рассадина, фирму «Евро-Керамика Печоры» и офшор на Сейшелах на сумму в 1,7 млрд рублей.

Общественный деятель, представитель бизнес-сообщества региона Николай Рассадин в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отметил, что не согласен с требованиями арбитражного управляющего.

«Нет, конечно, не согласен. Для "Евро-Керамики", если нас привлекут к субсидиарной ответственности , значит, с нас будут изыскивать. Но, я думаю, предприятие не остановят. Будет работать и дальше», – рассказал Николай Рассадин.

Ранее Арбитражный суд Псковской области удовлетворил исковые требования инспекции Федеральной налоговой службы №29 по Москве о признании ООО «Евро-Керамика» и ООО «Евро-Керамика Печоры» взаимозависимыми лицами и о взыскании суммы недоимки в размере 637 572 897 рублей 34 копейки, в том числе 408 152 108 рублей налога, 223 155 079 рублей 34 копейки пеней и 6 265 710 рублей штрафов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв ранее назвал сложившуюся ситуацию «ненормальной» и призвал кардинально менять подход налоговых органов к таким предприятиям.