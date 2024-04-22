Экономика

Аркадий Мурылёв: «Евро-Керамике Печоры» придется выплатить сформировавшийся долг

Градообразующему предприятию «Евро-Керамика Печоры» придется выплатить сформировавшийся долг, суды уже приняли решение по этому поводу, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв в ходе очередной сессии Псковского областного Собрания 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что считает ситуацию ненормальной.

«Проблема "Евро-Керамики" давняя. Тяжело что-либо сделать, суды приняли свое решение, и тот долг, который сформировался и подлежит выплате со стороны "Евро-Керамики", будет выплачен. Но ситуация ненормальная, и таких случаев в РФ много. Надо менять кардинально подход налоговых органов к таким предприятиям», - сказал Аркадий Мурылёв.