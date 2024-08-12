Общество

Фиолетовый гриб из Красной книги обнаружили псковичи

Фиолетовый гриб из Красной книги обнаружили псковичи. Об этом сообщается в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Елена Гаврюшева-Малинина

Паутинник фиолетовый — гриб из рода паутинник семейства паутинниковые. Занесён в Красную книгу России.

Этот гриб встречается в лиственных и смешанных лесах, образует микоризу с берёзой, осиной, тополем. Может расти на болотах со сфагновым мхом.

Паутинник фиолетовый съедобен, может употребляться отваренным, жареным или солёным. Однако по причине редкости вида сбор не рекомендуют.