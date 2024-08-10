Общество

Псковские грибники жалуются на высокую червивость белых

Огромное количество грибов выросло в Плюсском и Гдовском районах. Как рассказывают грибники в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте», большинство из них — червивые.

Фото здесь и далее: Марина Соколова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»

«Красота, глаз не отвести от этих грибочков», - отметила любительница тихой охоты и прикрепила снимки.

Как заметила женщина, червивость грибов по-прежнему остаётся высокой. В сообществе в соцсети подписчики рассказали, что около 80-90% грибов поражены червями.