Псковские грибники жалуются на высокую червивость белых

Огромное количество грибов выросло в Плюсском и Гдовском районах. Как рассказывают грибники в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в социальной сети «ВКонтакте», большинство из них — червивые.
Фото здесь и далее: Марина Соколова / «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
«Красота, глаз не отвести от этих грибочков», - отметила любительница тихой охоты и прикрепила снимки.
Как заметила женщина, червивость грибов по-прежнему остаётся высокой. В сообществе в соцсети подписчики рассказали, что около 80-90% грибов поражены червями.