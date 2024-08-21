Общество

«Не знаешь, не бери»: гриб-зонтик озадачил псковичку

Жительница Псковской области обратилась за помощью к любителям тихой охоты для опознания необычного гриба. Фото находки она разместила в группе «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Светлана Селиверстова / «Грибы Псковской / Рыбалка на Чудском»

На вопрос о названии женщине ответили, что это гриб-зонтик пёстрый.

«Не знаешь, не бери», - посоветовал в комментариях один из участников сообщества.

Фото: Ольга Смирнова / «ВКонтакте»

После таких слов другие эксперты стали делиться фотографиями своего «улова» и рекомендовать воспользоваться возможностью приготовить и попробовать на вкус такой гриб как зонтик.

«Зонтик. Сегодня урожайно, съедобный, жарить в кляре», - делится подписчица группы.