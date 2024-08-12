Общество

Любители лесных даров отправились на «охоту»: как с грибами в Псковской области

Ни минуты лета не хотят упустить псковичи и ежедневно прочесывают леса в поисках даров природы. Грибов и ягод в Псковской области, судя по многочисленным фото и постам в социальных сетях, и, правда, много. На этой неделе ягодно-грибной бум продолжился с новой силой. Любители «тихой охоты» вовсю хвастаются урожаем лисичек, подберезовиков и белых. Псковичи тащат урожай из леса ведрами и благодарят за это погоду: постояла прохладная и влажная пора - то, что нужно для роста лесных деликатесов.

Лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян в соцсетях опубликовал несколько красивых фото из леса. Без грибов, конечно, не обошлось.

«Лес вытягивает из нас негативную энергию и незаметно перезаряжает. Всего час-другой "тихой охоты", и чувствуешь себя замечательно», - написал парламентарий на своей странице «Вконтакте».

Уполномоченная по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская тоже оказалась любительницей «тихой охоты». На своей странице «Вконтакте» она рассказала, что вечерняя прогулка удалась, и запостила две фотографии с большим количеством белых грибов.

Псковичка Ольга Горячева поделилась, что отличный «улов» грибов они с подругой нашли в Елизарово. При этом во время прогулки они успели находить 19 километров.

«Ну что, нагулялись - 19 километров набегали, грибов набрали, красотой налюбовались, ножки в озере помочили, ужа с дороги спасли, домой вернулись. Теперь все набранное чистить и перерабатывать», - рассказала женщина подписчикам.

Горожанка Ирина Николаева похвасталась в соцсетях фотографией стола, усыпанного подосиновиками. Она отметила, что в сборе грибов в их большой семье участвуют все без исключения.

«Если твоя семья многодетная, то, даже если ты малыш, это не освобождает тебя от похода в лес за грибами», - пошутила псковичка.

Оксана Меркурьева на своей странице сообщила, что ее папа, которому почти 80 лет, ведет активный образ жизни и с удовольствием ходит за грибами в лес.

«Папуличка, 28 белых, ты у меня умничка и большой молодец. Дай бог тебе здоровья и долгих лет жизни», - написала горожанка в посте.

Псковичи в социальных сетях очень активно выкладывают фотографии даров леса. Судя по всему, грибной сезон еще в разгаре. Однако некоторые хозяюшки уже успели приготовить закатки на зиму. В тематическом сообществе грибников Анюта Пшеницына показала свои заготовки и поделилась рецептом с подписчиками.

Юлия Алексеева-Романова рассказала в посте, что сегодня была в борах за Середкой. По словам женщины, грибы есть локально – только вдоль болот, а червивость грибов составляет 90%. Однако это не помешало набрать ей приличную корзинку белых.

Галина Коваленко жалуется, что в Печорском районе грибов маловато. Однако выкладывает в сеть фото, на котором ни много, ни мало – два ящика лисичек.

Леса Псковской области богаты своими дарами. Зимой, открывая баночку соленых грибочков, вы не раз вспомните прекрасные летние деньки. Если еще никак не удавалось выбраться на «тихую охоту», сейчас – самое время. Может, 30 ящиков вы уже и не соберете, но на засолку или жареху с картошкой точно найдете. Главное - не забывайте соблюдать все правила при посещении леса. Вы ведь за приятными эмоциями и воспоминаниями идете, а не чтобы много часов ждать поисковиков под деревом или выкручивать клещей из кожи.

Ксения Журавкова