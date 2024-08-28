Общество

Александр Козловский: Я поддерживаю изменение учебников по истории

Изменения в школьных учебниках истории необходимы для того, чтобы дети могли понимать, с какими трудностями в будущем они могут столкнуться. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В сюртуки детей никто не собирается переодевать, а что касается мобильных телефонов, то я бы выступал за то, чтобы и у взрослых иногда их отбирать, чтобы они начали общаться. Приходишь в любое кафе на территории России, ты заходишь, и половина столиков просто сидят в телефонах. Это не самые плохие идеи, отбирать телефоны в школах, чтобы наши дети хотя бы научились общаться и контактировать друг с другом», – сказал Александр Козловский.

Он отметил, что сейчас в некоторых заведениях общественного питания есть возможность оставить телефон в сейфе на время приема пищи, чтобы ничто не отвлекало от общения с человеком напротив тебя.

«Что касается изменения учебников по истории – я их поддерживаю. Происходят большие события, и их надо учитывать, надо, чтобы о них знали наши дети и в будущем. То, что детям будут преподавать - как раз реальная история. Даже все наши былинные герои, они же на основании реальных событий. Это не "Звездные войны", это все события реальные, которые у нас там происходили в свое время. Мы не можем сказать, в какой день, что там происходило, но в общем-то мы знаем свою историю, и ее должны знать наши дети. Они должны историю знать для того, чтобы понимать, с какими трудностями в будущем они могут столкнуться, когда вырастут большими, когда займут руководящие должности, когда будут руководить предприятием, когда будут руководить регионом, районами и нашей страной», – уточнил парламентарий.