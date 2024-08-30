Общество

Опубликован график работы передвижных мобильных медицинских комплексов 8 сентября

Опубликован график работы передвижных мобильных медицинских комплексов возле избирательных участков на воскресенье, 8 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Бежаницкий муниципальный округ — с 10 до 14 часов на площадке возле УИК 282,283 (Бежаницы, улица Смольная, дом 14);

Порховский муниципальный округ — с 10 до 15 часов на площадке возле УИК 524 (Порхов, проспект Ленина, дом 14-А);

Псков — с 08:30 до 13:30 на площадке возле УИК 25 (улица Яна Райниса, дом 41) и возле УИК 28 (улица Максима Горького, дом 28)

У избирателей будет возможность пройти первичный этап диспансеризации и сделать прививку от гриппа.