Общество

Получавшие стипендию губернатора псковские студенты должны ее вернуть в случае не выполнения условий обучения

Студенты, получавшие стипендию губернатора Псковской области, но не исполнившие обязательств по обучению или расторгнувшие договор о целевом обучении в одностороннем порядке должны будут вернуть в областной бюджет расходы, связанные с предоставлением стипендии. Такая информация следует из поставления о внесении изменений в Положение о порядке предоставления стипендий губернатора Псковской области. Постановление опубликована на сайте публикования нормативно-правовых актов региона.

Исключением будут являться случаи, когда студент освобожден от ответственности за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении по основаниям, предусмотренным положением о целевом обучении.

Студенты, получавшие стипендию, должны возместить расходы в течение 60 календарных дней со дня нарушения исполнения обязательств по договору. В ином случае расходы будут взысканы в судебном порядке.