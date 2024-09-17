Общество

Дети из Тверской области примерили экипировку псковских огнеборцев

Псковские специалисты МЧС России провели экскурсию для граждан, прибывших в регион из Тверской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС Псковской области

В Великих Луках огнеборцы пожарно-спасательной части №6 устроили ознакомительное мероприятие для малышей из Тверской области.

Гости города познакомились с бытом огнеборцев и условиями несения караульной службы, а также узнали, как устроена пожарная спецтехника, экипировка пожарного и спасательное оборудование. Особый интерес вызвала возможность примерить экипировку и подать воду из пожарного ствола.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 сентября город Торопец Тверской области был подвергнут атаке БПЛА. В результате падения обломков во время отражения атаки ПВО возник пожар.

Торопец — город на западе Тверской области. До Великих Лук — 100 км, до Куньи — 60 км.

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По уточненной информации, из Тверской области в поселок Кунья прибыли 52 человека. В город Великие Луки самостоятельно добрались 290 человек, из них 67 детей.