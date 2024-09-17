Общество

Великолукские волонтеры отправятся в Торопец помогать местным жителям

Великолукские волонтеры отправятся в Торопец помогать местным жителям разбирать завалы и устанавливать окна, сообщается в группе поискового отряда «След» города Великие Луки в соцсети «ВКонтакте».

Фото: МК

«Завтра едем помогать с установкой окон в Торопец. Если есть желающие помочь в разборе завалов (по понятным причинам, ждём мужской помощи - это физически тяжёлая работа), можем взять с собой 2-3 человека. Желающие - пишите строго в сообщения группы», - говорится в обращении к великолучанам.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 сентября город Торопец Тверской области был подвергнут атаке БПЛА. Из Тверской области в поселок Кунья прибыли 52 человека, в город Великие Луки самостоятельно прибыли 290 человек, из них 67 детей.