Общество

Великолукские поисковики помогают жителям Торопца с установкой окон после атаки БПЛА

Великолукские поисковики из отряда «След» помогают жителям Торопца с установкой окон, сообщается в группе поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «След» / «ВКонтакте»

Силами волонтеров и поисковиков отряда «След» некоторым семьям и одиноким пожилым людям помогли с установкой окон, на эти цели собрали 106 301 рубль.

«Заказали окна семи семьям и одиноким старикам из Торопца. Силами группы собран 106 301 рубль. Утром купили пленку проемы закрывать, пену, саморезы и другие стройматериалы. 103 тысячи потрачено из собранных на сами окна (91 тысяча) и на пленку (12 тысяч). Остальные чеки и суммы в общей сложности на 64 249 рублей оплатили предприниматели нашего города», - рассказали поисковики.

В отряде «След» отметили, что переводы средств и просьбы о помощи продолжают поступать.

«Заказали окна семи семьям и одиноким старикам из Торопца. Силами группы собран 106 301 рубль. Утром купили пленку проемы закрывать, пену, саморезы и другие стройматериалы. 103 тысячи потрачено из собранных на сами окна (91 тысяча) и на пленку (12 тысяч). Остальные чеки и суммы в общей сложности на 64 249 рублей оплатили предприниматели нашего города», - рассказали поисковики.

В отряде «След» отметили, что переводы средств и просьбы о помощи продолжают поступать.

Смотрите также Великолукские волонтеры отправятся в Торопец помогать местным жителям

Напомним, в ночь с 17 на 18 сентября город Торопец Тверской области был подвергнут атаке БПЛА. В результате падения обломков во время отражения атаки ПВО возник пожар. В Псковскую область после прибыли около 342 человек.