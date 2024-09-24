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Общество

Год семьи: кто из псковских ВИПов публикует фото своих вторых половинок

24.09.2024 17:05|ПсковКомментариев: 0

2024 год объявлен в России Годом семьи. Среди ключевых задач: создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, формирование здоровой моды на многодетную семью. Однако в обществе происходит переоценка ценности института семьи, что неблагоприятно сказывается на реализации семейной политики. Многие молодые люди отодвигают создание семьи на второй план, ставя во главу угла личную карьеру, саморазвитие, развитие индивидуальных качеств. Поэтому одна из главных задач политиков – сделать привлекательным институт семьи. Как известно, никакой пример не работает лучше, чем личный. Поэтому псковские политики стараются не отставать от федеральных трендов. Несмотря на то, что сейчас многие боятся опубликовать в социальные сети что-то «лишнее», некоторые политики, общественники и культурные деятели все же делятся подробностями семейной жизни и личными фото.

 

Губернатор Псковской области ранее неоднократно публиковал фото с членами своей семьи. Общеизвестный факт: Михаил Ведерников многодетный отец, у них с супругой две дочери и сын.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в этом году на День семьи, любви и верности запостил фото с супругой с одного из патриотических мероприятий.

Кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев женат на уроженке Пскова. В 2019 году он обвенчался с супругой Илоной в Троицком соборе в Пскове.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев также несколько раз делился в социальных сетях личными фотографиями с супругой.

Часто публикует фотографии со второй половинкой депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский. Он все время поздравляет супругу с семейными праздниками и с удовольствием делится ее фотографиями на своей странице «Вконтакте».

Любит поделиться семейными фотографиями и депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов. Он часто выкладывает фотографии с детьми и супругой Натальей из путешествий и с городских мероприятий.

Заместитель председателя партии «Яблоко» Лев Шлосберг* на своих страницах в социальных сетях достаточно часто публикует фотографии с супругой Жанной. Он делился с подписчиками фотографиями со свадьбы, с годовщин, также политик публикует фотографии их с женой велопрогулок и путешествий по Псковской области.

Супруги ежегодно публикуют совместное новогоднее видеопоздравление. Лев Шлосберг* активно делится с подписчиками историей своей семьи, публикует фотографии отца.

Депутат Псковской гордумы, директор ГТРК «Псков» Наталия Юрченко недавно обвенчалась со своим спутником. Фотографию в шикарном свадебном платье она выложила в социальных сетях. Праздничное фото набрало почти 1000 лайков.

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своем telegram-канале недавно выложил милую фотографию с женой и ребенком. В посте он отметил, что семья, любовь, верность — это «главные ценности, фундамент, на котором держится человек в этом стремительном и хаотичном мире».

Известный псковский шоумен, организатор конкурсов красоты Николай Королев также периодически выкладывает фотографии с женой. Супруги уже 15 лет находятся в официальном браке и 20 лет вместе.

Несмотря на общий спад активности среди политиков в социальных сетях, все же среди псковских ВИПов есть желающие публично рассказывать о своей семейной жизни и делиться фотографиями своих вторых половинок.

Ксения Журавкова

*16 июня 2023 года в соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов

Теги: #семья #соцсети #социальные сети #Год семьи
Источник: Псковская Лента Новостей
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