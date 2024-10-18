Андрей Ермаков: Рассчитываем, что «Сферум» вскоре будет работать без малейшего сбоя

Псковская область работает со службой поддержки платформы «Сферум» на федеральном уровне, чтобы процесс дистанционного обучения школьников был оптимизирован. Об этом председатель комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
«У нас в рамках применения дистанционных технологий сегодня используется единая образовательная платформа "Сферум", которая по всей стране у нас апробирована. Это защищенная платформа, и в этом отношении мы можем тоже иметь возможность осуществлять контроль за освоением образовательной программы и быть уверенными в том, что используются релевантные источники информации», – сказал Андрей Ермаков.
Он отметил, что «Сферум» использует релевантные источники информации, поэтому на качестве образования подобные меры в негативном ключе не скажутся.
«Знаем о том, что была технические сбои. Мы в настоящий момент и в предыдущие периоды с технической поддержкой "Сферума" эти вопросы отрабатываем. Будем рассчитывать на то, что в ближайшее время удастся с технической точки зрения платформу отработать до той стадии, чтобы она работала без малейшего сбоя. Мы понимаем, что это огромный массив данных и, конечно, имеют место некоторые локальные сбои. Мы работаем с службой поддержки "Сферума" на федеральном уровне, чтобы этот процесс был оптимизирован», — добавил председатель комитета.
Напомним, с 21 октября все школы Пскова перевели на дистанционный формат обучения. Решение принято в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города.