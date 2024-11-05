Общество

Школьники в Пскове выйдут на очное обучение с 11 ноября

Дистанционное обучение в Пскове заканчивается. С понедельника, 11 ноября, все учащиеся приступают к занятиям в очном режиме. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

«Требования Роспотребнадзора по разобщению школьных коллективов на протяжении трёх недель выполнены. Принятые меры позволили предотвратить резкий рост заболеваемости, что, в свою очередь, дало возможность системе здравоохранения справиться с наплывом заболевших. На сегодняшний день предпосылок для продления дистанционного обучения нет. В соответствии с письмом Роспотребнадзора, дети могут вернуться к учебному процессу в очном формате при условии соблюдения так называемого "входного" фильтра», – сказал глава города.

Напомним, с 21 октября все школы Пскова перешли на дистанционный формат обучения в связи с большим числом случаев внебольничной пневмонии в ряде образовательных учреждений города. С 23 октября начались каникулы.

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После дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования в Пскове продлили на 4 дня: с 5 по 8 ноября.

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