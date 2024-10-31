Общество

Групповые очаги пневмонии выявлены в 29 образовательных учреждениях Пскова

По результатам учета обращений пациентов с пневмонией в Псковской областной инфекционной клинической больнице зарегистрированы групповые очаги в 29 образовательных учреждениях города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

«Возбудителями внебольничной пневмонии выступает атипичный возбудитель - микоплазма, пневмококк, гемофильная палочка, регистрируются случаи микст- инфекции. На период с 28 октября по 2 ноября в больнице ситуация стабилизировалась, но остановить заболеваемость полностью еще не удалось», - рассказала Анастасия Повторейко.

По ее словам, случаи внебольничной пневмонии у детей составляют 53% от общего количества заболевших граждан. Преобладающее число - 55% - это дети в возрасте от 7-14 лет. В общей динамике прослеживается увеличение числа заболевших в группе от 0-6 лет, а также появление детей из семейных очагов заражения.

«На данный момент в подразделениях больницы Пскова на лечении находятся 76 детей. Заболевание протекает преимущественно в лёгкой форме. Учитывая инкубационный период выявленных возбудителей пневмонии, специалисты Псковской областной инфекционной клинической больницы поддерживают продление режима дистанционного обучения в образовательных учреждениях города Пскова. Также хотим добавить, что данная мера должна распространяться и на места дополнительного образования», - заключила Анастасия Повторейко.

Напомним, дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования в Пскове продлевается ещё на 4 дня: с 5 по 8 ноября.