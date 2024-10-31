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Общество

Евгений Васильев: Здоровье детей важнее пропущенных недель обучения

02.11.2024 17:42|ПсковКомментариев: 0

Во время изоляции, когда идет рост заболеваемости, наблюдается улучшение эпидемиологической ситуации, что напрямую связано как с дистанционным обучением, так и с каникулами. Такое мне высказал главный врач Детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Как только начинается период всеобщей заболеваемости, снижается не только риск распространения инфекционных заболеваний, но и в целом значительно складывается эпидемиологическая обстановка в лучшую сторону», — отметил Евгений Васильев.

Депутат подчеркнул, что положительная динамика по заболеваемости является результатом как дистанционного обучения, так и последовавших за ним школьных каникул. Он считает, что продление каникул является взвешенным решением, которое было принято управлением образования и комитетом по здравоохранению Псковской области.

«Как отец четырех детей, из которых трое школьников, я понимаю, что организовать детей на обучение дома гораздо сложнее, чем в школе», — добавил депутат.

Он акцентировала внимание на том, что здоровье ребенка для родителей должно быть важнее любых пропущенных недель обучения. По его словам, «обучение всегда можно наверстать, а здоровье вернуть уже не получится».

«Слава Богу, что наши власти это понимают», — заключил депутат, подчеркивая приоритетность здоровья в условиях текущей ситуации.

Напомним, дистанционное обучение в школах и учреждениях дополнительного образования в Пскове продлевается ещё на 4 дня: с 5 по 8 ноября. 

Пресс-портрет
Васильев Евгений Сергеевич депутат Псковской городской Думы по округу №6, и.о. главного врача Детской областной клинической больницы
Теги: #карантин #дистанционное обучение
Источник: Псковская Лента Новостей
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