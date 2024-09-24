Общество

На пути к идеалу: как меняется псковское здравоохранение

В сфере здравоохранения Псковской области сезон перемен. Больницы, расположенные в районах, одна за одной присоединяются к областной, благодаря нацпроекту по всему региону появляются новые фельдшерско-акушерские пункты, медицинские учреждения оснащаются современной техникой. Не остаются без внимания кадровый и другие наболевшие вопросы отрасли, к которой население относится наиболее трепетно.

Псковская Лента Новостей выяснила, как принимаемые решения отражаются на качестве оказания помощи на местах, что об этом думают сами пациенты, и какие проблемы ещё предстоит устранить.

Вернулся к жизни

Положение вещей в псковском здравоохранении на сегодняшний день неплохо характеризует история нашей читательницы Елены, отец которой проходил лечение на юге области. 68-летний мужчина поступил в нейрохирургическое отделение Великолукской межрайонной больницы 2 сентября после компьютерной томографии, по результатам которой была выявлена внутримозговая гематома.

«На тот момент уже пошли третьи сутки после падения, в результате которого отец ударился головой, практически полностью потерял речь, начал не вполне адекватно реагировать на окружающую обстановку. Также у него наблюдались проблемы с ходьбой и нарушение двигательных функций. К сожалению, специалисты скоропомощных бригад города Невеля, которые дважды приезжали на вызовы (31 августа и 1 сентября), помощи, по сути, не оказали. Заверив, что это не инсульт, посоветовали вызвать участкового, и все», - рассказала дочь пострадавшего.

По её словам, только 2 сентября врач Невельской межрайонной больницы Галина Цветкова, придя по вызову на дом, настояла на том, чтобы отправить пожилого мужчину с подозрением на неврологические проблемы/инсульт на компьютерную томографию в Великие Луки. Именно этому доктору Елена выразила особую благодарность за неравнодушие, чуткость и профессионализм. Она заметила, что медик самостоятельно уточняла организационные вопросы в скорой помощи по поводу доставки пациента, а в великолукской больнице - насчет возможности проведения анализа в как можно более короткие сроки.

В Великих Луках после проведенной консультации врач-нейрохирург Аркадий Волков принял решение прооперировать пенсионера буквально «с колес», несмотря на то, что рабочий день к тому моменту закончился. «Операцию он проводил самостоятельно, без ассистентов (как мне рассказали в больнице, на сегодняшний день у них работают всего 2 врача-нейрохирурга), и выполнил её ювелирно, точно и аккуратно. Уже на следующий день мой отец пришел в сознание, восстановилась речь. Под наблюдением лечащего врача Артема Сергеева буквально за неделю мой отец заново научился ходить, начал самостоятельно есть, восстановились движения рук (без проблем набирает номер телефона на мобильнике). Он буквально вернулся к жизни», - поделилась дочь пациента.

Она также отметила заслуги врача Великолукской межрайонной больницы Артема Сергеева и поблагодарила его и других медиков, «проявивших профессионализм, внимание к мелочам и чуткое отношение к пациентам». Именно они дали пожилому мужчине шанс восстановить практически полностью утраченную речь и двигательные функции.

«Аркадий Владимирович, Артем Константинович, Галина Семеновна, низкий вам поклон и огромное человеческое спасибо! Благодарю вас за ваш высокий профессионализм, за оперативное и грамотное принятие решений, за чуткость и отзывчивость. То, что вы делаете для людей, невозможно переоценить. Без вас у меня не было бы папы, спасибо вам за его второй день рождения и новую жизнь!» - обратилась к медикам Елена.

Настройка продолжается

Какой вывод можно сделать из этой истории? Она показала как минусы системы, заключающиеся в несвоевременном оказании медицинской помощи и некомпетентности некоторых специалистов, так и плюсы — профессиональные врачи, которые знают своё дело, существуют, как и возможности для лечения сложных пациентов.

Власти не отрицают наличия проблем в сфере здравоохранении.

«Мы сегодня далеки от идеала удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи, поэтому настройка этой системы продолжается», - констатировала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в программе «Дом Советов» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

С целью повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи в регионе реализуется целый комплекс мер. К примеру, продолжается программа строительства и обновления стационарных ФАПов, приобретаются модульные конструкции, появляются новые врачебные амбулатории и офисы врачей общей практики. Так медицинская помощь становится доступнее жителям сельской местности.

А в городах тем временем подходит к завершению процесс укрупнения учреждений здравоохранения, который начался ещё в 2012 году. Сперва муниципальные организации перевели на государственный уровень, затем появились межрайонные больницы, а сегодня назрела необходимость сделать новый шаг — присоединить их к крупным областным. Это позволит создать единый механизм управления и привести к единообразию стандарт приёма пациентов на территории всего региона. В идеале каждый человек в любой точке области должен иметь равный доступ к нужным специалистам — будь то фельдшер, терапевт, узкопрофильный врач или бригада скорой.

Нарекания относительно работы последней, по словам Веры Емельяновой, действительно есть, но жалоб не слишком много. Первый заместитель губернатора подчеркнула, что псковская скорая помощь укладывается в заданные параметры и демонстрирует неплохие результаты. «Ежесуточно работает в среднем до 75 бригад. Ежегодно 35% населения обращается за этой помощью. 220 тысяч вызовов в год — это показатель выше среднероссийского, - в качестве подтверждения она привела некоторые данные статистики. - Время доезда должно составлять 20 минут, но только на те вызовы, которые реально связаны с угрозой жизни человека, и в эти показатели наша скорая укладывается». А вот по неотложной помощи вызовы бывают «отложенными», что впрочем не противоречит регламенту, допускающему срок ожидания до 12 часов. Например, если у человека обострилось хроническое заболевание без угрозы для жизни, и он не в состоянии сам добраться до врача.

Тем не менее, власти намерены продолжать работу по ускорению бригад, улучшать работу амбулаторно-поликлинического звена и, конечно же, стационарных учреждений здравоохранения. Относительно последних самым нашумевшим событием текущего года стала реорганизация Псковской областной клинической больницы, к которой присоединились псковская городская и великолукская межрайонная.

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Больше всего вопросов у населения возникало по поводу медицины на юге области, где на протяжении нескольких лет творился бардак — именно так охарактеризовал ситуацию губернатор Михаил Ведерников. Великолукская больница оказалась в административном, экономическом и кадровом кризисе, и на присоединение к областной клинической возлагались большие надежды. Во-первых, было необходимо выстроить единое административно-хозяйственное управление, во-вторых, повысить статус медорганизации, в-третьих, поднять качество медицинских услуг на юге региона до современных стандартов.

Врачи с большой буквы

Формально укрупнение уже завершилось, однако, по словам первого вице-губернатора, процесс ежедневно совершенствуется. В частности, в учреждениях, присоединенных к областной больнице, на данный момент продолжается выстраивание четкой маршрутизации.

Получилось ли достичь поставленных целей? Вероятно, о конечных результатах пока говорить преждевременно, но очевидные подвижки уже есть. К примеру, регулярно мелькают новости об улучшении материально-технической базы филиалов, поступлении в районы современного оборудования, открытии новых отделений и ремонте уже существующих. А врачи на местах, тем временем, проводят уникальные операции.

Начался масштабный ремонт приемного отделения великолукского филиала. Фото: Псковская областная клиническая больница

Кроме того, о преимуществах слияния медучреждений можно судить по тому, как себя «чувствуют» объединённые ранее. Инфекционная больница и онкодиспансер также имеют филиалы в Великих Луках, и помощь населению там оказывается на том же уровне, что и в Пскове. Подтверждением тому служат слова пациентов.

«Так случилось, что к онкологу мне пришлось обращаться во время пребывания в Великих Луках. Были некоторые опасения относительно уровня оказания медицинской помощи за пределами областного центра, но врач великолукского онкоцентра Александр Дмитриевич Алексеев их развеял с первой же минуты. Очень внимательный, чуткий и профессиональный доктор, который почти «за руку» довёл меня до операции. Чётко объяснял все этапы подготовки, куда, когда и зачем нужно идти (а самой разобраться было непросто, с учётом псковской прописки), какие анализы сдавать, что меня ждёт во время хирургического вмешательства и после него. Во время каждого приёма и даже в операционной шутил и улыбался, подбадривал, успокаивал. Александр Дмитриевич - хирург высочайшего класса, профессионал своего дела, с которым вообще ничего не страшно! Побольше бы таких врачей во всех городах», - рассказала нам псковичка Алина (имя изменено по её просьбе - прим. ред).

Также она поделилась опытом посещения великолукской женской консультации, которая оставила исключительно приятные впечатления. Женщина адресовала слова благодарности врачу Елене Корольковой и акушерке Олесе Тимофеевой и отметила их профессионализм, вежливость и человечное отношение к пациентам: «Раньше я посещала подобных врачей только в платных клиниках, но, как оказалось, и в бюджетных есть хорошие специалисты. Не знаю, связано ли это как-то с последними преобразованиями, но в женской консультации Великих Лук дела обстоят очень даже неплохо. Помещения, конечно, местами требуют ремонта, но в данном случае главное не состояние стен, а квалификация доктора и его умение разговаривать с человеком, который пришёл за помощью. Работу Елены Владимировны и Олеси Геннадьевны оцениваю на «5+». В очереди слышала, что есть и другие хорошие врачи, в том числе в местном роддоме. Некоторые великолучанки мечтают, чтобы их отправили в перинатальный центр в Псков, другие же говорят, что лучше будут наблюдаться у своих специалистов — мол, они ничем не хуже псковских».

А что с кадрами?

Псковский перинатальный центр тоже должен стать единым, родильное отделение Великих Лук войдёт в его состав. И, как отметила первый заместитель губернатора Вера Емельянова, за своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи каждой жительнице региона будет отвечать лично главврач перинатального центра.

Великолукская детская городская больница и Псковская областная психиатрическая больница № 2 в Великих Луках ранее также стали филиалами крупных областных медицинских учреждений.

Отмечается, что все эти изменения направлены на приближение качественной и доступной медицинской помощи к людям. Более того, масштабная модернизация системы здравоохранения призвана решить ещё одну острую проблему: дефицит кадров. Он по-прежнему сохраняется и не может не сказываться на настроениях населения, которое из-за недостатка востребованных специалистов вынуждено записываться к существующим чуть ли не за две недели вперёд.

Но и здесь есть положительные тенденции: отток медицинских работников удалось остановить, и сейчас в область приходит больше специалистов, чем уходит. Каждого из них стараются «бережно сохранять и использовать в той или иной структуре», а дефицит тех, кого удержать не удалось, возмещать в кратчайшие сроки.

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На сегодняшний день наблюдается гораздо более интенсивный приток кадров в областную клиническую больницу в Пскове и Великих Луках, чем было несколько лет назад, подчеркнула первый вице-губернатор. К примеру, в южный филиал учреждения за последние несколько месяцев пришли работать несколько молодых медсестер, фельдшеров, врач-терапевт и другие востребованные специалисты.

Положительным моментом считается и увеличение количества пациентов, поскольку это свидетельствует о том, что человек нашел именно ту квалифицированную помощь в региональных отделениях, которая ему необходима. «Таким образом, после появления специалистов в наших отделениях мы становимся привлекательными для оказания высоко квалифицированной медицинской помощи», - отметила Вера Емельянова.

По её словам, в качестве новых работников приходит не только молодежь, но и врачи со стажем из других регионов. «К нам приезжали гости из других регионов. Когда увидели в наших больницах специалистов из Санкт-Петербурга, были крайне удивлены, как их родные клиники смогли отпустить таких профессионалов в Псков», - привела пример первый заместитель губернатора.

Чем объясняется стремление врачей работать в псковских больницах? Ответ на этот вопрос нашли в облздраве ещё в 2022 году, говоря о псковском онкодиспансере: молодые специалисты идут туда работать благодаря новому оборудованию. Сегодня учреждение укомплектовано техникой на уровне хороших федеральных клиник, после модернизации улучшились и выявляемость заболеваний, и результаты лечения пациентов. Великолукский филиал онкодиспансера тоже пополняется новой техникой, за счёт чего жителям юга области становятся доступны обследования, которые раньше проводились только в Пскове.

Возможно, в скором времени подобными результатами смогут похвастаться и другие филиалы крупных областных медучреждений. Пока что многие люди, обращающиеся за медицинской помощью в районах, продолжают сетовать на её низкое качество и ругать персонал. Порой не без причины: в больницах и поликлиниках действительно встречаются те, кто плохо исполняет свои обязанности, не обладает необходимой квалификацией, нетактично ведет себя с пациентами. Однако, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, и количество благодарных отзывов растёт день ото дня. Очевидно, что большую роль в этом играют преобразования последних лет, направленные на улучшение ситуации в здравоохранении.

Ульяна Лаблюк