Общество

Филипп Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию

Знаменитый артист Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях свидетельство о браке родителей и раскрыл свою настоящую фамилию. Публикация появилась в запрещенной в России социальной сети, принадлежащей компании Meta, которая признана экстремистской организацией.

Согласно представленным документам, при рождении певец носил фамилию Крикорян. В своем посте Киркоров также поделился архивными фотографиями со свадьбы своих родителей, пишет «Лента.ру».

«Ровно 60 лет назад, 1 ноября 1964 года, родилась моя семья. Во Дворце бракосочетания второго отдела ЗАГС в городе Москве. Спасибо родителям за этот красивый союз. За меня. За жизнь», — написал артист.