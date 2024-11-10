Общество

Юрий Бурлин о благоустройстве центра Пскова и проблемах избирателей

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк». Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин рассказал, какие значимые проекты в текущем году были реализованы в границах округа №1. В чем заключается инициативный проект «Двор Ю. П. Спегальского»? Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Благоустройство в центре Пскова

Бывшее здание «Октября»

— Мы с вами сегодня поговорим о вашей депутатской работе в Псковской городской Думе и в округе. Какие значимые проекты в текущем году были реализованы в границах вашей территории? В плане благоустройства можно ли назвать этот год для вас, для ваших избирателей успешным?

— Я считаю, что есть достаточно хорошие, значимые проекты, которые реализованы в этом году. Жители уже пользуются и благодарят. Один из очень значимых проектов - это пешеходный мост напротив Кремля. Он еще официально не сдавался, но люди пользуются, и оттуда я видел уже очень большое количество фотографий. Также у нас есть библиотека в здании бывшего кинотеатра, там проводят благоустройство, но виден свет в конце тоннеля. Надеемся, что этот объект будет сдан и сделан в этом году. Также велась улица Яна Фабрициуса, там есть вопросы, объект был достаточно долгий, длительный. С этим подрядчиком нам повезло больше, чем с предыдущим, потому что там вообще было все сложно.

Помощь местных жителей

— В последние годы наметилась правильная, на мой взгляд, тенденция в работе депутатов-одномандатников. Вы и ваши коллеги опираетесь на наиболее активных жителей, актив округа, лидеров общественного мнения. Как вы с ними выстраиваете работу? И как относитесь к критике тех, кто мало участвует в общественной жизни, но при этом всегда имеет свое особое мнение?

— Мы всегда готовы выслушать мнение каждого. Если нас критикуют, значит, мы впереди, в хорошем смысле этого слова. Собралась большая хорошая команда помощников, людей, которым не безразличен их округ. Мне очень повезло с жителями, которые не безразличны, которые заинтересованы, которые смотрят, которые стремятся что-то делать на благо округа. Иногда бывает не все получается, но это не значит, что мы не сможем сообща эту ситуацию победить. Хороший пример стал заразителен. Люди видят, что у кого-то это получается. Они смотрят друг на друга, на соседние дворы, между собой общаются. Моя задача - помогать по максимуму тем людям, которые активны, которые хотят что-то сделать. В этом году победили наши территории на «Формировании комфортной городской среды». Это детская площадка около солдата Первой мировой войны. В следующем году планируется ее благоустройство.

Трудности

— Там очень уютное пространство, но когда ты там оказываешься, все равно чувствуешь, будто общей концепции нет. Хочется большего благоустройства?

— В выборе общей концепции мы ограничены особенностями нашей площадки, так или иначе. Мы все находимся в центре города, у нас очень много земли, где, чтобы что-то сделать, надо либо копать, либо смотреть на соседей, чтобы мы вошли в заданный концепт. У нас там рядом есть охранная территория. Эта стена, пласт истории. Сейчас готовится ряд проектов, которые мы обсуждаем совместно с Управлением городского хозяйства. Возможно, люди тоже дадут свои комментарии, потому что запросы у всех разные. Здесь мы не можем пока сделать такую хорошую площадку, как сделана в Финском парке, у нас территория не позволяет. И в то же время, есть желание сделать хорошее благоустройство. Мне поступило очень большое количество обращений после того, как снесли старую площадку, ведь люди гуляют на набережной. Место сильно концептуально не поменяется, важно сделать так, чтобы там была нормальная площадка, на которую люди могли бы приходить и проводить время с детьми. Людей там всегда много.

— Основной запрос все равно идет на благоустройство?

— По сути - да, потому что в центре города есть большое количество общественных территорий. Очень много людей приезжают в центр, приезжают жители города, приезжают гости города. Там много гуляет людей. Я сам очень много гуляю по городу. И спортом занимаюсь, и сам гулять люблю. Я вижу, что людям очень нравятся такие точки притяжения. Понятно, что, например, куда-то далеко идти не хотят, а в центре города всегда можно и погулять, и сходить что-то перекусить. Центр города готов насыщаться инфраструктурой.

«Двор Юрия Павловича Спегальского»

— В вашем округе сейчас реализуется инициативный проект «Двор Юрия Павловича Спегальского», это великий для Пскова гражданин, действительно уважаемый и авторитетный ученый. Надо иметь смелость, чтобы решиться его именем назвать инициативу. А что внутри?

— Этот проект появился благодаря инициативам гражданам, которые уже сделали что-то у себя, они проявили инициативу. Хотели сделать что-то хорошее для округа и чтобы люди вокруг получили свой эффект. Один вопрос – поставить детскую площадку или воркаут-площадку, другое — подтянуть какие-то смыслы, которые дают отсылку к истории и местам рядом. Даже если человек увидит это имя и посмотрит в Интернете – это тоже просветительская работа. Он включает в себя мурал, воркаут-комплекс, скамейки. Отличие ТОСов от проектов инициативного проектирования: они делаются на общественной территории. ТОСы показывают хорошую динамику, а это — пробуем.

Белорусский рынок

— Территорию Белорусского рынка хотел преобразовать в общественную территорию, создать там общественные зоны. Вас это радует?

— Меня это очень радует во всех смыслах, потому что любая территория должна жить, в хорошем смысле этого слова. Жить она может несколькими путями. Если там сделать общественную территорию, очередной парк, можно построить какое-то здание. Это будет ценный и хороший кейс объединения общественной территории и бизнеса, если это получится. Такой пример уже есть – это парк «Волшебная гора». Там недавно было мероприятие в честь праздника. Было приятно, что люди могли прийти на праздник, посмотреть на концерт, кто-то сходил покататься на карусели. Я считаю, что на Белорусском рынке должно быть что-то похожее. Город вошел в десятку туров выходного дня. Это большая возможность, чтобы туда приходили не только псковичи, но и туристы.

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ТОСы в округе

— ТОСы в округе, вы уже коснулись этой темы. Количество ТОСов возрастает, и это не может не радовать. Сколько, чем занимаются?

— У нас ТОСов сейчас девять, из них три на регистрации. Буквально на прошлой неделе ходили люди на прием, тоже заинтересовались ТОСами. Люди в этом видят эффект. В позапрошлом году мы привлекли посредством ТОСов порядка 2,5 млн рублей. В этом году 5,5 млн рублей, чтобы в нашем округе люди получили то, что захотели. Это очень положительный эффект, люди активно это используют. Большая благодарность Борису Андреевичу Елкину (главе Пскова - ред.), что есть возможность потратить эти деньги на текущий ремонт дороги, на ремонт двора. Это хорошее подспорье.

— Запросы у людей, которые живут в центре города, априори несколько другие. Чаще всего выше, чем у жителей других микрорайонов. Это как-то сказывается на вашей работе?

— Мои избиратели самые лучшие, они молодцы, у меня получается находить с ними диалог. Очень ценно для меня, что многие люди прожили в центре города очень большое количество времени, сажали деревья. Это историческая память, которая приходит от жителей, и они очень внимательно к этому относятся. Есть определенный запрос на ограничение проезда автомобилей во дворы. Некоторые жители хотят ограничить свои дворы. Люди здесь живут, они очень рдеют за свои территории. ТОСы дают понять, что люди отвечают за свои территории.

Депутатский выезд

— Не так давно случился так называемый депутатский выезд, чему он был посвящен?

— Были основные три вопроса. Не секрет, что у нас в центре города есть определенная проблема с ливневкой. Сети либо старые, либо вообще их не было. Второй вопрос был связан с демонтажем старых сараев, также есть вопрос принадлежности этих сараев - он немножко в подвешенном состоянии. Ну и третий вопрос был связан с дорогой. Мы получили очень сильную поддержку главы города. Вовлечение первого лица дает энергию. На прошлой неделе ко мне пришли граждане еще с одним вопросом по поводу сараев, потому что есть такая проблематика в центре города.

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Бюджет

— Включились ли вы уже с коллегами в процесс формирования бюджета на следующий год?

— Включились. Есть большое количество коллег, которые с округов собирают информацию по тем или иным пожеланиям. Проблематика разная. Я просто буквально недавно смотрел отчет по своему году, порядка 70% вопросов с прошлого года было решено. Мы работаем непосредственно с администрацией, администрация очень плотно включается, к нам прислушивается.

Беседовала Любовь Кузнецова

С видеоверсией эфира можно ознакомиться по ссылке ниже.