Общество

Как в центре Пскова решают проблемы затопленных подвалов, заброшенных построек и изношенных дорог

Подтопленные подвалы, заброшенные постройки и неухоженные дворы — все эти вопросы требуют внимания и действий. Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин вместе с главой города Борисом Елкиным встретились с жителями округа №1, чтобы обсудить насущные проблемы и наметить пути их решения. В ходе встречи был выработан план по устранению неполадок и улучшению качества жизни в округе.

Собственники домов, неравнодушные к своему району, высказали готовность объединиться для наведения порядка и благоустройства своих территорий. Подробнее о том, как власти и жители планируют преобразовать округ, — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Потоп в подвале

В центре внимания – проблемы затопления подвалов на улице Советской. Как рассказали жители дома №71/31, ещё весной они обращались с жалобами на подтопление подвала после обильных осадков. Во время дождей вода скапливается в ливневой канализации и проникает в подвальные помещения. Хотя подвал дома не эксплуатируется, регулярные затопления могут привести к разрушению фундамента и повреждению конструкции здания.

Юрий Бурлин отметил, что по этому адресу уже ведется переписка с «Горводоканалом», и в ближайшее время планируется проведение комплексного обследования сети. В свою очередь глава города отметил, что только после оценки состояния канализационных систем будет определён план ремонтных работ. Только после этого станет ясно, какие именно меры необходимо предпринять для устранения проблемы.

«К сожалению, бывают такие случаи. Сейчас в ходе инвентаризации мы выявляем разного рода случаи, когда ливневая канализация подключена к обычной бытовой канализации и наоборот. Соответственно, такие вещи надо пресекать, переустраивать и чтобы все-таки каждые, так скажем, стоки шли в нужном русле и, собственно, попадали сюда, куда надо. Конечно, из-за этого появляются такие проблемы, что где-то подтапливают подвалы и, конечно, с этим надо бороться», - сказал Борис Елкин.

Одновременно с решением вопроса подтоплений жителям дома предложено создать территориальное общественное самоуправление (ТОС). Активное сообщество жильцов уже проявило заинтересованность в улучшении условий проживания, и депутат выразил готовность оказать им всю необходимую поддержку в организации ТОСа. Это позволит жителям самостоятельно участвовать в благоустройстве своего дома и двора.

Небезопасный «сосед»

Еще одной важной темой встречи стал двор дома №8а по улице Воеводы Шуйского, где заброшенный сарай превратился в пристанище для бездомных, что вызывает серьезные опасения у жителей, особенно тех, у кого есть дети. Юрий Бурлин отметил, что основная проблема заключается в том, что старый сарай используется для проживания лиц без определенного места жительства. Сейчас ведется работа по выяснению, кому принадлежит этот объект и кто несет за него ответственность. Если собственника не удастся установить, здание будет признано бесхозным и демонтировано.

«С помощью главы города мы постараемся решить этот вопрос в кратчайшие сроки. Ведь жители уже выразили желание создать ТОС для обустройства безопасного и благоустроенного двора с детской площадкой. Очевидно, что соседство с асоциальными элементами ставит под угрозу безопасность детей, поэтому приведение этой территории в порядок – приоритетная задача», — подчеркнул Юрий Бурлин.

Также был поднят вопрос о сносе старых гаражей и обустройстве на их месте современной площадки для мусорных баков. Борис Елкин отметил, что эта проблема требует аккуратного подхода, поскольку рядом находятся гаражные кооперативы и другие постройки, которые нельзя повредить.

«Постройка старая и, скорее всего, бесхозная. Мы продолжим проверку, и если собственник не найдется, её придется снести в целях безопасности. Но процесс требует времени, так как важно учесть все нюансы и провести работы максимально аккуратно», — добавил глава города.

Кроме того, планируется привести в порядок дорогу, ведущую к мусорным бакам, чтобы улучшить доступ для жителей и коммунальных служб.

Ремонт междворового проезда

В завершение встречи с жителями округа особое внимание было уделено проблеме междворового проезда, соединяющего сквер Породненных городов и Октябрьский проспект. Этот участок дороги, хоть и небольшой, играет важную роль в жизни города. Он служит маршрутом для грузовых автомобилей, которые обеспечивают доставку товаров в местные магазины и вывоз мусора, а также становится частью пути для туристов, приезжающих в исторический центр Пскова, к Кремлю. Интенсивное движение на проезде привело к его значительному износу.

Жители неоднократно пытались исправить ситуацию собственными силами — подсыпали дорогу гравием и щебнем, чтобы хоть немного улучшить её состояние. Однако это временные решения, которые не могут справиться с постоянно растущей нагрузкой. Дорога, через которую ежедневно проезжают тяжёлые машины, нуждается в ремонте.

Городские власти поддержали жителей и включили ремонт проезда в план на 2025 год. Этот участок дороги не только функционально важен для местных жителей и коммерческих предприятий, но и является «лицом» города для туристов. Ремонт и благоустройство дороги помогут не только повысить комфортность и безопасность передвижения, но и улучшат общий вид центральной части Пскова, сделав её ещё более привлекательной для гостей.

Таким образом, общее внимание со стороны властей к озвученным проблемам и готовность принимать меры свидетельствует о стремлении обеспечить безопасные и комфортные условия для жизни в городе, в частности, в округе №1. Однако решение данных вопросов требует времени и тесного взаимодействия между госструктурами и местным сообществом. Наблюдается положительная тенденция к созданию ТОСов по всему региону, и власти активно поддерживают любые инициативы со стороны своих жителей.

Олесия Кривченкова

Фото Анны Тягуновой