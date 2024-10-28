Общество

Белорусский рынок всегда был местом торговли для псковичей — инвестор

Территория бывшего белорусского рынка в Пскове традиционно была местом торговли и хорошо известна жителям города. Такое мнение высказал генеральный директор компании-инвестора Дмитрий Думназев в эфире авторской передачи «Кузница» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Идея проекта фермерского рынка - это создание места притяжения для жителей и гостей города. Построить качественный объект с торговыми рядами и создать комфортные условия для продажи фермерской продукции Псковской области. Планируется создать благоустроенное пространство на прилегающей территории: летняя терраса, детская площадка с современным оборудованием и зона отдыха для жителей и гостей города, где можно комфортно проводить время и организовывать культурно-массовые и деловые мероприятия. Местоположение - всегда было традиционным местом торговли и хорошо известно жителям города», - сказал гендиректор компании-инвестора.

Смотрите также Псковский торг: рынок вместо рынка

Также Дмитрий Думназев отметил, что реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Необходима разработка архитектурного проекта; также нужно обеспечить сохранение культуры и традиций тысячелетней истории Пскова и сохранение визуальной связи церкви Михаила Архангела и церкви Петра и Павла с буя.

Все мероприятия по строительству и благоустройству будут проводиться с соблюдением современных норм законодательства об охране объектов культурного наследия. Строительство будет начато после всех согласований.

«Мы хотели бы завершить все этапы в следующем году. Вместе с тем, учитывая регламентные сроки процедур и этапов работ, может потребоваться больше времени», - подытожил инвестор.