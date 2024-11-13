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Общество

Стратегиями и тактиками разрешения конфликта поделились с псковскими курсантами 

13.11.2024 21:40|ПсковКомментариев: 0

С лекцией «Разрешение конфликтов: эффективные стратегии и тактики» перед курсантами Псковского филиала университета ФСИН России выступила заведующий аналитическим отделом Псковского областного института повышения квалификации работников образования Мария Медведева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Универсальной тактики разрешения конфликта не существует: всё зависит от ситуации, и если вы хотите успешно его разрешить, то прежде чем действовать, важно выбрать правильную стратегию поведения», – отметила лектор и разобрала с курсантами классические стратегии поведения в конфликтных ситуациях, результатом которых остаётся уважение и доверие к оппоненту.

Мероприятие проходило под эгидой российского общества «Знание», представители которого, начиная с прошлого года, прочли цикл лекций в Псковском филиале университета, посвященный самым разным темам: «Россия – страна возможностей», «Жизнь в режиме многозадачности», «Как осознать свои сильные стороны и заставить их работать на себя».

Мероприятиям по изучению способов разрешения конфликтов в Псковском филиале университета ФСИН России уделяется особое внимание: психологом образовательной организации регулярно проводятся практические занятия с курсантами, на которых они обучаются навыкам отстаивания своего мнения и способности прислушиваться к мнению других, сплочённо работая в команде.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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