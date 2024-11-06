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Тело пропавшего подростка из Великих Лук нашли на 13-й день поисков

В рамках расследования уголовного дела обнаружено тело без вести пропавшего подростка в Великолукском районе. 17-летний подросток ушёл из дома в ночь с 3 на 4 ноября из дачного дома в деревне Немково Великолукского района. Тело мальчика обнаружили на 13-й день поисковых мероприятий сегодня, 17 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе сотрудников территориального следственного отдела, следователей-криминалистов регионального следственного управления и следователей-криминалистов главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета России. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти юноши. Также продолжается работа по установлению обстоятельств произошедшего, проверяются все возможные версии его гибели.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

Участие в поисках пропавшего подростка принимали личный состав УМВД России по Псковской области, УФСИН России по Псковской области, управления Росгвардии по Псковской области, спасатели поисково-спасательного отряда города Великие Луки областной службы спасения, сотрудники военно-следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Псковскому гарнизону, волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «След», а также просто отзывчивые и неравнодушным граждане.

Напомним, что несовершеннолетний Максим Новинский пропал ночью 4 ноября.

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По факту исчезновения возбудили уголовное дело.

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