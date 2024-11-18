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Спрос на ремонтные и отделочные работы увеличился почти на 25% — исследование

По данным Авито Услуг, за третий квартал спрос на ремонтные и отделочные работы увеличился почти на 25%.

В такой динамичной среде специалисты, использующие онлайн-ресурсы, получают очевидные преимущества. Согласно исследованию Авито Услуг и агентства ORO, 41% ремонтников и 37% строителей уже используют возможности интернет-продвижения, и их опыт задаёт тренды на ближайшее будущее.

Один из ключевых трендов - рост популярности видеоконтента. Видеопрезентации завершённых объектов или рабочих процессов помогают показать качество услуг и профессионализм исполнителя. Такие ролики создают прозрачность и укрепляют доверие клиентов, заметили аналитики.

Социальные сети и онлайн-платформы продолжают играть важную роль в продвижении. Они помогают расширить охват аудитории и упростить процесс поиска клиентов. Эти ресурсы предлагают удобные инструменты для связи с заказчиками и управления заявками, что способствует ускоренному росту бизнеса. Участие в профессиональных сообществах в соцсетях помогает укрепить имидж и расширить клиентскую базу, рассказали эксперты.

Персонализация предложений также выходит на первый план. Современные технологии позволяют анализировать предпочтения клиентов и предлагать индивидуальные решения. Это повышает клиентскую лояльность и делает взаимодействие более результативным. Использование CRM-систем помогает эффективно управлять процессом общения с клиентами и автоматизировать маркетинговые кампании, что значительно ускоряет работу и улучшает её результаты.

SEO и контент-маркетинг остаются неотъемлемой частью стратегии продвижения. Создание качественного контента, например, статьи и блоги на темы строительства и ремонта, позволяет улучшить позиции в поисковых системах.

Работа с репутацией становится ключевым фактором для успешного продвижения. Отзывы и рейтинги оказывают существенное влияние на принятие решения клиентами. Своевременная реакция на отзывы, будь то положительные или отрицательные, демонстрирует профессионализм и заинтересованность в поддержании качественного обслуживания, отметили аналитики.

В эпоху цифровизации использование онлайн-инструментов становится ключевым фактором успеха в сфере строительства и ремонта. Для тех, кто хочет глубже разобраться в теме, можно принимать участие в специализированных конференциях и форумах, на которых обсуждают тренды, современные инструменты и возможности рынка.