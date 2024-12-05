Общество

Граждане в Псковском районе стали чаще интересоваться созданием ТОС — Наталья Федорова

Граждане, проживающие в Псковском районе, всё активнее интересуются вопросами, связанными с организацией территориального общественного самоуправления. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Отдельно хочу отметить положительную тенденцию: все больше жителей района обращаются по вопросам создания территориального общественного самоуправления. Инициативные люди понимают, что это реально работающий инструмент, с помощью которого можно улучшить качество жизни в своем населенном пункте», - отметила Наталья Федорова.

Глава района добавила, что в рамках еженедельного приема граждан за этот месяц обращения были разного характера. Основными темами стали:

земельные вопросы, спорные моменты по определению границ участков;

состояние дорог. «Сведения, полученные в ходе личных приемов, анализируем и учитываем при формировании бюджета», - уточнила Наталья Федорова;

вопросы водоснабжения и отопления;

капитальные ремонты в многоквартирных домах.

Каждому обратившемуся жителю даны необходимые пояснения, профильные специалисты приступили к работке с поступившими вопросами.

Подробную информацию о создании ТОС можно узнать в комитете территориального развития администрации Псковского района по телефону: 8(8112) 29-31-25.

Предварительная запись на прием, который проходит каждый вторник с 9:30 до 11.00 в администрации района, по телефону: +7 (8112) 29-31-31.