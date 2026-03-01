Штраф за борщевик, локализация такси и перенос сроков квартплаты: какие законы вступили в силу с 1 марта

С 1 марта в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений, затрагивающих различные сферы жизни — от ЖКХ и туризма до пенсий и алиментов.

Изменения в расчёте алиментов при назначении единого пособия

При определении права семей с детьми на единое пособие изменится порядок учёта алиментов. Если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, их размер теперь будет рассчитываться исходя из среднемесячной номинальной заработной платы в регионе проживания заявителя за предыдущий календарный год по данным Росстата.

Нормы остаются прежними: на одного ребёнка — 1/4 от средней зарплаты, на двоих — 1/3, на трёх и более — 1/2. В 2026 году будут использоваться официальные данные за 2025 год, а если они отсутствуют — за 2024 год.

При наличии судебного решения в доход засчитываются только фактически перечисляемые суммы, указанные в заявлении о назначении единого пособия.

Новые правила гостиничных услуг

Обновлённые правила распространятся на все средства размещения, подлежащие классификации: гостиницы, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги, горные приюты и другие объекты.

Одно из ключевых нововведений — право туриста на полный возврат средств при ранней отмене бронирования (кроме первой ночи). В договоре оказания гостиничных услуг должны содержаться подробные условия бронирования, сроки и порядок отмены, а также возврата средств.

Туристы смогут заселяться в гостиницы не только по паспорту, но и по водительским правам, а также с помощью идентификации через мессенджер «Мах» и портал «Госуслуги».

Запрет на автоматическое списание денег за подписки

Вступает в силу федеральный закон №376-ФЗ, который запрещает онлайн-сервисам автоматически списывать деньги с банковских карт за подписки, если пользователь отказался от их использования.

Закон охватывает широкий спектр цифровых подписок, включая онлайн-кинотеатры, музыкальные платформы, облачные сервисы, образовательные ресурсы и приложения с функцией автоматического продления.

Сервисы обязаны заранее информировать пользователей о предстоящем продлении подписки и платежах, а также предоставить удобный и понятный способ отказаться от подписки и удалить платёжные данные онлайн — это должно быть реализовано в личном кабинете.

Единый срок оплаты ЖКХ

Платить за коммуналку нужно будет до 15-го числа каждого месяца. Управляющие компании и поставщики коммунальных услуг не смогут сдвигать эти сроки — они будут обязательными для всех.

Обязанность бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями

Владельцы земельных участков обязаны проводить мероприятия по уничтожению борщевика и других опасных инвазивных растений на своих участках. Цель закона — контроль распространения сорняков, которые наносят вред экологии и здоровью людей. За невыполнение требований предусмотрена административная ответственность.

Увеличение пенсий для отдельных категорий

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в феврале, с марта начнут получать бессрочную надбавку к страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты для них будет увеличен вдвое и составит 19 169,38 рубля с учётом январской индексации на 7,6%.

Аналогичный перерасчёт будет произведён для пенсионеров, которым в феврале 2024 года была оформлена первая группа инвалидности. Со дня установления группы им также полагается двойная фиксированная выплата — её размер увеличится на 9584,69 рубля и достигнет 19 169,38 рубля в месяц.

Новые правила авиаперевозок

В воздушном кодексе закрепляются права семей с детьми, расширяются возможности для вынужденного возврата билетов и вводятся фиксированные нормы обслуживания при задержках рейсов.

Авиакомпании будут обязаны предоставлять скидку 50% на билеты детям до 12 лет в сопровождении любого взрослого (раньше обязательным требованием было сопровождение родителем). Речь идёт только о перелётах внутри России. При этом норма не распространяется на бизнес-класс.

Конкретизируется порядок рассадки: детей гарантированно должны посадить на соседнее кресло (в одном ряду, через проход или в соседних рядах) без доплаты.

Если рейс задерживают на 30 минут и более или самолёт улетит раньше положенного времени, авиакомпания должна полностью вернуть деньги за билет, в том числе невозвратный.

При задержке рейса через 3 часа должны обеспечить водой, через 6 часов — питанием.

Вывески только на русском языке

Также вступает ряд и других законов, например, закон о защите русского языка. Вывески и надписи, предназначенные для публичного ознакомления, должны размещаться только на русском языке. Использование иностранных слов допускается только в случаях, предусмотренных законом, и при условии дублирования на русском языке.

Новые требования к автошколам

Для категории B увеличится количество часов обучения, появится возможность дистанционного освоения теории.

Закон о локализации такси

В реестр такси смогут попасть только те автомобили, производство которых имеет достаточный уровень локализации на территории РФ. Он измеряется в баллах, и его порог будет постепенно повышаться.

Новые требования к микрозаймам

Микрофинансовые компании не смогут одобрять онлайн-займы клиентам, у которых на момент подачи заявки отсутствует необходимая биометрическая идентификация.