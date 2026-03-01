Десантников 6‑й роты 76‑й дивизии ВДВ вспоминают в Псковской области

1 марта в Псковской области отмечают региональную памятную дату: День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

В марте 2000 года десантники 6‑й роты роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Сегодня исполняется 26 лет со дня героической гибели бойцов. В Пскове и близлежащих населённых пунктах пройдут торжественные мероприятия, призванные сохранить память о мужестве воинов.

В Пскове памятные мероприятия начнутся с траурного митинга на Орлецовском кладбище, где соберутся ветераны, представители власти, военнослужащие и жители города, чтобы возложить цветы и почтить память погибших минутой молчания. Время начала митинга — 10:00.

Далее торжества переместятся к мемориалу «Купол» в деревне Череха. Здесь в 11:30 состоится церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов. Мемориал, ставший символом подвига десантников, вновь соберёт тех, кто хочет выразить благодарность и уважение героям.

Напомним, автором памятника стал псковский архитектор Анатолий Царик. За основу он взял главный символ десантников — парашют. Белоснежный металлический купол стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырёхгранную горную вершину.

Постамент по центру каждой грани охватывают трапециевидные плиты из красного гранита, которые в плане формируют собой образ Георгиевского креста. Гранитные плиты содержат в себе список погибших воинов из 84-х фамилий.

Западная плита, обращённая к автотрассе, отмечена золотой звездой Героя России и хранит имена 21 десантника, отмеченного этой почётной наградой. На остальных плитах сгруппированы 63 военнослужащих, награждённых орденом Мужества, о чём свидетельствует символ награды, размещённый в верху каждой плиты.

Внутренняя сторона купола парашюта покрыта изображениями автографов погибших десантников, а венчает купол стилистическая звезда Героя России, заключённая в полюсном отверстии. Центральной осью монумента является композиция из 84-х поминальных свечей, устремлённых ввысь.

В тёмное время суток каждая из свечей загорается тусклым оранжевым светом. На западной стороне памятника, у подножия пучка свечей, присутствует щит с надписью: «6 роте благодарная Россия».

Имена псковских героев увековечены в мемориалах, книгах, фильмах и названиях улиц городов по всей России.

Дню памяти 6-й роты посвящен новый выпуск программы «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM). СЛУШАТЬ