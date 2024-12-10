Общество

Замруководителя псковского УФССП проведет прием граждан в Великих Луках

Личный прием граждан 13 декабря в Великих Луках проведет заместитель руководителя УФССП России по Псковской области Елена Елисеева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: УФССП России по Псковской области

Приём граждан и представителей организаций, чьи исполнительные производства находятся на исполнении в ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов, пройдёт с 14:00 до 16:00.

Каждый обратившийся сможет получить индивидуальную консультацию по своему конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства, порядке применения мер принудительного исполнения, а также по другим актуальным вопросам, входящим в компетенцию службы судебных приставов.

При осуществлении личного приема гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Адрес проведения личного приема: город Великие Луки, улица Горная, дом 5.





Записаться на прием можно по телефону: 8 (8112) 699-091.